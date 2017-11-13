La Stampa: Путин на выборах вооружится Интернет-опытом итальянского «Движения 5 звезд» / Сильвио Берлускони очень недоволен

Правящая в РФ партия «Единая Россия» намерена перенять опыт предвыборного Интернет-продвижения итальянского «Движения 5 звезд». Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые контакты Кремля вызвали крайнее недовольство «друга Путина» Сильвио Берлускони, однако администрация президента РФ, судя по всему, все-таки намерена взять урок у его конкурентов и использовать его в ходе президентской кампании в России.

Бывший комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель в беседе с корреспондентом авторитетной итальянской газеты La Stampa признал, что встречи с Алессандро Ди Баттиста и Манлио Ди Стефано в марте 2016 года произвели на него и главного идеолога «Единой России» Сергея Железняка «положительное впечатление». В интервью итальянскому журналисту Якопо Якобони Шлегель отметил, что «встречи с представителями «Движения 5 звезд» имели место в ходе проведения ряда международных мероприятий, и представителей «Единой России» интересовало то, что «пятизвездочники» стали первой Интернет-партией, зародившейся в Сети.

La Stampa приводит ссылку на официальное коммюнике «Единой России», в котором сообщается о том, что «форматом дальнейшего сотрудничества между «Движением 5 звезд» и «Единой Россией» является обмен опытом ведения избирательных кампаний и международная повестка дня».

По мнению итальянского журналиста, речь идет об укреплении межпартийного двустороннего сотрудничества на международной арене, в частности, об обмене методами и технологиями ведения избирательных кампаний.

По сведениям «Нового Дня», эти контакты вызвали недовольство известного итальянского политика Сильвио Берлускони, который считается другом российского лидера. Результатом стало заявление на сайте «Единой России», в котором Железняк опроверг эксклюзивность контактов Москвы с «пятизвездочниками» – мол, это одна из многих «партий», с которой ведет диалог «ЕР». В ответ «Движение 5 Звезд», принципиально подчеркивающее свою непартийность, пригрозило вообще свернуть контакты, но им были принесены извинения, а официальное заявление Железняка исчезло с сайта «ЕдРа».

Следует отметить, что Ди Баттиста и Ди Стефано являются претендентами на пост министра иностранных дел в будущем правительстве «пятизвездочников», перспективы которых на парламентских выборах оцениваются очень высоко. Шансы Ди Баттиста определенно выше, но Ди Стефано мог бы стать его достойным замом.

Любопытным совпадением является и время, когда всплыл этот скандал. В России предстоит период президентских выборов в РФ – 18 марта 2018 года, а в Италии в это же время пройдет парламентская избирательная кампания.

Примечательно, что последней крупной избирательной кампанией в Италии были региональные выборы 5 ноября на Сицилии, где итоги голосования традиционно являются проекцией предстоящих всеобщих парламентских выборов. На Сицилии «Движение 5 звезд» показало блестящие результаты, утвердившись в качестве первой общенациональной партии, набрав почти 35% голосов.

Формальным победителем на выборах стал лидер правоцентристской коалиции Нелло Музумечи, кандидат партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» и его союзников – «Лиги Севера» Маттео Сальвини, «Итальянских братьев» Джорджии Мелони и еще двух региональных партий. Отрыв Музумечи от кандидата «Движения 5 звезд» Джанкарло Канчеллери составил менее 5%, и победить он смог лишь благодаря широкой и разношерстной коалиции.

Региональные выборы показали, что партия Берлускони не растет – ее вес в коалиции увеличился всего на 1%, а «Движение 5 звезд» показало резкий взлет – его процентный показатель в два раза больше, чем у Берлускони и у правящей «Демократической партии», генеральным секретарем которой является бывший премьер Италии Маттео Ренци. Между тем, у правоцентристской коалиции, возглавляемой Берлускони, проблемы начались на следующий день после выборов: новоиспеченного депутата арестовали за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Новый избирательный закон Италии способствует победе коалиций и ущемляет «Движение 5 звезд», которое традиционно даже не пытается ни с кем объединяться. Однако в правоцентристской коалиции, возглавляемой Берлускони, нет полного согласия – она может развалиться на следующий день после выборов.

При этом пока неизвестно, будет ли вынесено реабилитационное решение ЕСПЧ в отношении Берлускони, которое позволит ему лично выдвинуться кандидатом в премьеры. В этой ситуации в премьерское кресло метит Маттео Сальвини, однако Берлускони не может себе позволить выдвинуть его премьером.

Идея Берлускони – умеренный правый центр, а Сальвини он считает «лепенистом», предостерегая от разгрома на выборах по примеру французского «Национального фронта». Берлускони опасается, что Сальвини захватит лидерство в правоцентристской коалиции, отстранив его от власти, и что его собственный умеренный электорат отшатнется от Сальвини и начнется массовое бегство в стан левоцентристской, но умеренной «Демократической партии».

Союзники давят на Берлускони, требуя назвать кандидата в премьеры, но престарелый лидер (уже заявивший о том, что это его последняя избирательная кампания, по завершении которой он удалится на покой) тянет время, заявляя о том, что глава правительства Италии будет выдвинут по результатам выборов и станет им лидер самой успешной партии, показавшей лучшие результаты на выборах.

Тем не менее, в окружении «старого льва» циркулируют слухи о том, что у него в колоде есть сразу несколько кандидатов, в числе которых есть и Сальвини, но далеко не первым номером.

Судя по имеющейся информации, если Берлускони не сможет лично возглавить правительство, то он готов выдвинуть на пост премьера своего давнего сторонника Антонио Тайяни, председателя Европарламента. Однако председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил, что не позволит ему оставить пост по примеру его предшественника Мартина Шульца.

Другой кандидат – тень Берлускони, его «серый кардинал» Джанни Летта, который, однако, слишком стар. Формально не сбрасывая со счетов кандидатуру Маттео Сальвини, чтобы успокоить его, Берлускони, тем не менее, в случае уступки премьерства «Лиге Севера», ставит на соперника Сальвини и его однопартийца – губернатора региона Венето Луку Зайя, считающегося умеренным политиком и отличным и эффективным управленцем.

Интрига еще и в том, что Сальвини, очевидно чувствуя подвох, грозит Берлускони ответными мерами, а именно – поддержкой «Движения 5 звезд», которое попало в сферу интересов «Единой России». В последние дни Сальвини неоднократно заявлял, что на следующий день после выборов он готов первым делом созвониться с руководством «Движения 5 звезд», считая их программу во многом схожей с его собственной.

Нужно отметить, что для формирования правительства достаточно 40% голосов. Эта цель при нынешнем политическом раскладе вполне достижима для «Движения 5 звезд». Однако при внешней поддержке без формального участия в правительстве со стороны «Лиги Севера» (15% голосов избирателей в общенациональном масштабе), «пятизвездочникам» вполне хватит и 30%.

Тем временем, особо не полагаясь особо на заигрывания Сальвини и считая их рычагом давления на Берлускони для реализации собственных премьерских амбиций, «пятизвездочники» ведут интенсивный диалог и с левоцентристами-раскольниками из бывшей «Демократической партии».

Партия MDP (Демократическое и прогрессивное движение) «весит» в предвыборном раскладе 10% и, несмотря на резкую критику «пятизвездочников», подвергает еще более яростным нападкам бывшего премьера и лидера правящей «Демпартии» Маттео Ренци, обвиняя лично его в целой серии провалов на конституционном референдуме и местных выборах.

Возможности для маневра у «пятизвездочников» безграничны и, вполне возможно, что новое правительство Италии по результатам предстоящих мартовских выборов, станет именно «звездным». При этом Москва в лице «Единой России», похоже, сделала ставку именно на эту политическую силу.

Рим – Москва, Сергей Шаромыгин

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