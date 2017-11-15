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  2. 15 Ноябрь 2017

Дмитрий Медведев пошутил о своём участии в президентских выборах

Дмитрий Медведев пошутил о своём участии в президентских выборах

Глава российского правительства Дмитрий Медведев уклончиво сказал о своем участии в выборах президента РФ. На вопрос журналистов, планирует ли он включиться в кампанию в этом году, премьер ответил: «Нет, в этом году выборов нет».

На уточняющий вопрос про 2018 год Медвдев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год, отвечать не стал, передает РИА «Новости».

Как известно, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. На данный момент о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, а также лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, скандальный бизнесмен Сергей Полонский и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

КПРФ и «Справедливая Россия» планируют выдвинуть своих кандидатов на партийных съездах. С большой долей вероятности в президентскую гонку включатся их лидеры Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

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