Вскрытие показало: каждый четвертый диагноз в РФ ставится неверно

Тревожные цифры о российской медицине привел на пресс-конференции в Москве член совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения РФ, член общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Николай Дронов. По его словам, каждый четвертый диагноз в России – неверный.

«Нам экспертиза качества (медицинского обслуживания) очень нужна, потому что мы знаем, что, по данным наших патоморфологов, каждый четвертый диагноз поставленный, как при вскрытии выясняется, был поставлен неверно», – цитирует эксперта РИА Новости.

Кроме того, на мероприятии представили итоги опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» об отношении граждан к системе обязательного медицинского страхования. Как сообщал «Новый День», согласно нему, больше половины жителей (52%) России отрицательно оценивают состояние системы здравоохранения в стране. Список основных проблем, решением которых, по мнению опрошенных, необходимо заняться в первую очередь, возглавили недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей и их нехватка (по 37%), недоступность медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, услуги (35%) и недостаточную оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием (31%).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.11.17

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