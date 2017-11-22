На выборы президента РФ заявился новый кандидат: обещает народу доходы от продажи нефти

В кампанию по выборам президента РФ, которая завершится в марте 2018 года, включился новый кандидат – общественно-политический деятель и предприниматель Олег Сидоров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», претендент на пост главы государства пообещал перераспределить доходы от нефти в пользу народа.

«Я иду на выборы президента, чтобы изменить существующее положение страны. Нам нужен СУБПЕРЕХОД, одной из главных задач будет переход от экономики сырьевой к экономике ресурсной, когда все дивиденды от добычи природных ресурсов равно распределяются среди граждан, когда во главе интересов власти становятся интересы народа, а не чиновников-пересиденцев», – говорится в заявлении Сидорова, текст которого поступил в редакцию РИА «Новый День».

По оценке кандидата, «сегодня страна не развивается, подавляется формирование гражданского общества, народ нищает».

Олег Сидоров (фото: osidorov.ru)

«Нам необходимо без социальных потрясений, законным способом изменить это. И для этого я принял решение участвовать в избирательной кампании на пост главы государства», – сказал Сидоров.

В числе основных тезисов его программы – помощь российскому предпринимательству, пресечение кумовства, изменение кадровой политики, создание «социальных лифтов» для населения, а также установление социальной справедливости в каждой из отраслей жизни.

Сидоров также настроен на полное изменение курса внутренней политики в сторону развития эффективной экономики, социальной справедливости и сменяемости власти.

В пресс-службе предпринимателя уточнили, что в ближайшее время Сидоров намерен приступить к формированию избирательных штабов в регионах. К настоящему моменту ряд зарегистрированных непарламентских партий обратилось с предложением выдвинуть его кандидатуру, однако было принято решение о самовыдвижении, несмотря на то, что для этого необходимо собрать 300 тысяч подписей вместо 100 тысяч.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.17

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