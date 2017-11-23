Собянин не хочет быть Медведевым: «Тяжелая неблагодарная работа»

Мэр Москвы Сергей Собянин не намерен претендовать на пост премьер-министра, его устраивает нынешняя работа. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У меня ощущение, что специально кто-то кочегарит (тему возмодного премьерства) или для интриги, или чтобы развлечься. Я всем говорю: коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьёзная работа, на которой можно реализовать интересные проекты», – сказал Собянин.

Он также напомнил, что уже работал в администрации президента РФ и в аппарате правительства РФ. «Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжёлая неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», – сказал мэра Москвы.

По его словам, его устраивает уровень ответственности на его нынешней должности, а также возможность увидеть конечный результат реализованных программ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.11.17

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