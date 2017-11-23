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«Партия Роста» выберет своего кандидата в президенты РФ: Борис Титов пока не в списке

«Партия Роста» выберет своего кандидата в президенты РФ: Борис Титов пока не в списке
Фото: Kremlin.ru

«Партия Роста», которую возглавляет уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, готовится к выбором своего кандидата на пост главы государства. Как сообщил член федерального политсовета партии, предприниматель Дмитрий Потапенко, в числе претендентов – Оксана Дмитриева и он сам.

«В это воскресенье в Абрау-Дюрсо у нас будет партийный сбор. У нас четыре претендента. В том числе, Александр Хуруджи, Оксана Дмитриева, Дмитрий Потапенко, который я, и Дмитрий Мариничев», – сообщил Потапенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем он не исключил, что могут появиться и другие претенденты в кандидаты на пост главы государства. «Обсудив эти четыре и, может быть, приняв пятую кандидатуру, выдвинут кого-то на должность президента», – сказал он, однако не уточнил, будет ли рассматриваться в числе кандидатов лидер партии.

Как известно, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. О желании побороться за пост главы государства уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, а также телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. В кампанию также намеревались включиться известный политтехнолог Андрей Богданов, лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, предприниматели Олег Сидоров и Сергей Полонский, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуко и лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

КПРФ и «Справедливая Россия» планируют выдвинуть своих кандидатов на партийных съездах. С большой долей вероятности в президентскую гонку включатся их лидеры Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

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