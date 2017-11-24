Хотите жить – платите: Онкоцентр им. Блохина признан лидером по поборам с пациентов

Российский онкологический научный центр им. Блохина оказался лидером по поборам денег с пациентов. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Онкоцентр объясняет необходимость дополнительных денежных трат недостаточностью тарифов ОМС по профилю «онкология», однако это противоречит законодательству РФ.

«Структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы», – говорится в сообщении Фонда.

Система ОМС по онкологии включает и проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, проведение процедур, в том числе операции.

Структура тарифа предусматривает также финансирование затрат не только на оказание помощи, но и на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. При этом размер тарифов ежегодно индексируется.

«Объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи в 2017 году достигнет 104 млрд. рублей, что практически на 30% выше уровня 2016 года. На 2018 год запланирован еще более существенный рост расходов – до 164 млрд. рублей», – уточнили в ФОМС.

В ходе проверки были выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. На этот вид медицинской помощи тариф устанавливается Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую. Объем финансирования по профилю «онкология» составил более 17 млрд рублей для оказания более 60 тысяч случаев лечения, подчеркивается в сообщении Фонда.

Председатель ФОМС Натальи Стадченко уже давно написала в Генпрокуратуру РФ заявление о нарушениях, которые систематически происходят в онкоцентре и там была проведена прокурорская проверка. По ее результатам Генпрокуратура внесла в Министерство здравоохранения преставление о незаконности происходящего. Этот документ был подписан заместителем генпрокурора Александром Буксманом в апреле 2017 года, отмечает РБК.

Согласно заключению Генпрокуратуры, с 2015 года не менее 2171 человека были вынуждены оплачивать высокотехнологичные медицинские услуги, которые по закону «Об основах охраны здоровья граждан» финансируется из бюджета. Сумма ущерба составила около 3,85 млн рублей. Еще 108 пациентов выплатили 5,38 млн рублей за лечение, которое подпадало под программу ОМС.

Генпрокуратура потребовала от министра здравоохранения Вероники Скворцовой привлечь к ответственности виновных должностных лиц и медиков и возместить пациентам «необоснованно понесенные расходы». Минздрав должен был отчитаться перед Генпрокуратурой о принятых мерах еще в мае этого года.

В окноцентре однако настаивают, что существующий тариф ОМС не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента.

Директор центра Михаил Давыдов, об отставке которого было объявлено 14 ноября, со своей стороны пояснил, что речь идет о платах за анализы. «Это была проверка в 2015 году, речь шла о якобы незаконной плате за анализы пациентов. Это все подраздули сильно в итоге», – считает он.

Примечательно, что ряд известных общественных и медицинских деятелей вступились за Давыдова, который также являлся главным онкологом Москвы и выступили против его ухода с должности.

По словам президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, проблема заключается не в том, что врачи пытаются вытрясти деньги их пациентов. «Это государство поставило нас в такие условия. Сделайте так, чтобы тарифы (плата больничным учреждениям от фонда ОМС) были нормальные, обеспечение (лекарствами и расходными материалами)», – пояснил он.

Москва, Мария Вяткина

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