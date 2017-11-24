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Прокуратура ополчилась на поезда «РЖД»: антисанитария, техническая неисправность и нелегальная торговля

Прокуратура ополчилась на поезда «РЖД»: антисанитария, техническая неисправность и нелегальная торговля

Транспортная прокуратура обрушилась с резкой критикой в адрес «РЖД». Как заявил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев, пассажирские поезда в России эксплуатируют, несмотря на неисправности, а притчей во языцех стали «жалобы на не открывающиеся окна и состояние туалетов, которые либо закрыты, либо пребывают в состоянии, далёком от цивилизованного».

Он отметил, что по итогам последней проверки поездов дальнего следования по требованию прокуратуры отставлены от эксплуатации более 140 локомотивов, к дисциплинарной ответственности привлечены 49 должностных лиц, в том числе 14 начальников сервисов локомотивных депо, передает РИА «Новости».

По его словам, повсеместно выявляются нарушения санитарного и противопожарного законодательства, процветает несанкционированная торговля.

Вместе с тем Опенышев добавил, что пригородные пассажирские поезда также далеко не всегда отвечают требованиям законодательства.

«Распространены случаи эксплуатации электропоездов с различными неисправностями, нехватка запасных частей, нарушение условий ремонта и технического обслуживания, неверных действий локомотивной бригады», – сказал Опенышев, выступая на II открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Москва, Ольга Ветрова

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