СКР и прокуратура поспорили из-за подмосковного Круглого озера

В Подмосковном Дмитрове прокуратура отметила постановление о возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве в особой природоохранной зоне вблизи озера Круглое. Следственный комитет намерен обжаловать это решение.

По данным регионального главка СКР, неустановленные должностные лица государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и органа местного самоуправления не обеспечили должный надзор на особо охраняемой природной территории заказника «Озера Круглое, Нерское, Долгое и их ближайшее окружение». В результате там незаконно был возведен забор и снят верхний слой грунта.

После того как информация об этом появилась в СМИ, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как отметили в следственном ведомстве, несмотря на общественный резонанс, вызванный разрушением заказника, Дмитровская городская прокуратура отметила постановление о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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