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В Подмосковье возбуждено дело о незаконной стройке вблизи озера Круглое

В Подмосковье возбуждено дело о незаконной стройке вблизи озера Круглое

Строительство коттеджей в природоохранной зоне Дмитровского района около озера Круглое стало поводом для возбуждения уголовного по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как выяснилось, неустановленные пока должностные лица «не обеспечили госнадзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, находящиеся в границах природного заказника – «Озера Круглое, Нерское, Долгое и их ближайшее окружение». В результате были осуществлены незаконные действия – возведение забора, снятие и перемещения верхнего слоя грунта.

Ведомство полагает, что чиновники-нарушители – из числа сотрудников государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также должностные лица органа местного самоуправления.

Ранее сообщалось, застройщика не остановило даже решение суда, и озеро Круглое оказалось полностью скрыто за высокой оградой. Однако оно является особо охраняемой территорией, где не только строить, но даже рвать цветы без разрешения запрещено.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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