Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом

Глава российского правительства Дмитрий Медведев «в текущем политическом сезоне» не видит себя кандидатом в президенты РФ. При этом возглавляемая им партия «Единая Россия» поддержит Владимира Путина, если тот решит баллотироваться на новый срок. Об этом премьер-министр РФ заявил в ходе интервью российским телеканалам.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», – сказал Медведев.

Он пояснил, что «Единая Россия» и он лично, как председатель партии, будет всячески поддерживать Путина в случае выдвижения, так как считают его «успешным президентом».

Медведев также добавил, что «все зависит от самого кандидата» Путина.

«Если Владимир Владимирович себя в этом смысле согласится выдвинуть и если такая поддержка ему потребуется, то, конечно, «Единая Россия» эту поддержку, вне всякого сомнения, обеспечит», – подчеркнул премьер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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