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В Подмосковье электричка сбила насмерть 14-летнюю девочку

В Подмосковье электричка сбила насмерть 14-летнюю девочку

В Подмосковье девочка-подросток погибла под колесами электрички. Смертельное ЧП произошло накануне вечером на перегоне станций «Быково – Ильинская» Казанского направления железной дороги. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, погибшая – несовершеннолетняя жительница города Люберцы 2003 года рождения.

По предварительным данным, примерно в 20 часов 35 минут она была травмирована проходящим электропоездом сообщением «Москва – Раменское». Девочка скончалась на месте от полученных повреждений,

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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