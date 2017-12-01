В Подмосковье гендиректор ООО «Доргео» задолжал работникам более 32 млн рублей зарплаты

Гендиректор ООО «Доргео» в подмосковной Балашихе задолжал более 32 млн рублей своим работникам. Уголовное дело против него возбуждено по статье «невыплата заработной платы». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, постравшими признаны более 100 человек.

По данным ведомства, с 21 января 2015 по 31 марта 2016 года он «умышлено, из корыстной и иной личной заинтересованности, имея реальную финансовою возможность, полностью не выплачивал заработную плату 109 работникам».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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