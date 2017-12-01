Глава минэкономразвития признал: Россию тормозят действия правительства

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин признал, что действия правительства мешают развитию конкуренции в России. Об этом министр заявил сегодня на конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Орешкин обратил внимание, что в настоящий момент на инвестиционном климате негативно сказывается два фактора – слаборазвитая конкуренция и неподготовленность к особенностям экономики 21-го века, передает РИА «Новости»,

По его словам, без создания конкурентных условий в российской экономике, привлекать инвестиции «просто невозможно», при этом именно государство зачастую тормозит развитие справедливой конкуренции в стране.

«Зачастую и федеральный центр принимает те или иные меры экономической политики, которые вносят искажающее влияние на конкуренцию. Это то, с чем нужно бороться. Нам нужно создавать такую конкурентную среду, которая будет притягивать инвестиции, а не отпугивать инвестиции. Мы в стране сталкиваемся и с региональным протекционизмом, мы сталкиваемся и с засилием государства, особенно на среднем уровне. Что очень серьезно вредит конкуренции – это унитарные предприятия, которые появляются то там, то здесь и очень серьезно ограничивают конкуренцию», – констатировал Орешкин.

При этом министр отметил, что Россия отстает и от другого мирового тренда развития экономики.

«В отличие от экономики 20 века, которая была основана на зданиях, сооружениях, станках, 21 век – это экономика основанная в первую очередь на человеке, на его талантах. Поэтому создание качественной среды для реализации потенциала человека должно стать абсолютным приоритетом и ключевым элементом нового инвестиционного климата», – заявил Орешкин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.12.17

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