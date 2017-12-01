В Подмосковье возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 85 млн рублей

В подмосковной Балашихе против инвестиционно-строительной компании «Мособлжилстрой» возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет о 85 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в 2013 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу ЗАО «Мособлжилстрой» с ООО «РЕВВЕЛ-Строй Групп» и ООО «РЕВВЕЛ-СитиИнжиниринг» задолженности, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами по невозвращенному авансу. Впоследствии было установлено «занижение предприятием внереализованных доходов, что привело к занижению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2014 год.

Таким образом, как считает следствие, руководство предприятия включило заведомо ложные сведения в декларации по налогу на прибыль и «умышлено уклонилось от уплату налога на сумму свыше 85 миллионов рублей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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