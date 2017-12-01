российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2017, 15:09 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 85 млн рублей

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 85 млн рублей

В подмосковной Балашихе против инвестиционно-строительной компании «Мособлжилстрой» возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет о 85 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в 2013 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу ЗАО «Мособлжилстрой» с ООО «РЕВВЕЛ-Строй Групп» и ООО «РЕВВЕЛ-СитиИнжиниринг» задолженности, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами по невозвращенному авансу. Впоследствии было установлено «занижение предприятием внереализованных доходов, что привело к занижению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2014 год.

Таким образом, как считает следствие, руководство предприятия включило заведомо ложные сведения в декларации по налогу на прибыль и «умышлено уклонилось от уплату налога на сумму свыше 85 миллионов рублей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

Глава минэкономразвития признал: Россию тормозят действия правительства. / В Подмосковье гендиректор ООО «Доргео» задолжал работникам более 32 млн рублей зарплаты. / Как балерина Матильда Кшесинская разоружила Россию накануне Первой мировой войны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции

Крупная «тюремная» афера в Подмосковье: подменили 40 тонн говядины

В Подмосковье гендиректор ООО «Доргео» задолжал работникам более 32 млн рублей зарплаты

В Подмосковье электричка сбила насмерть 14-летнюю девочку

В Москве экс-полицейские попались на похищении квартир

Подмосковный школьник, порезавший одноклассника, мстил за издевки

В Подмосковье школьник ранил в шею одноклассника

В Подмосковье в заброшенном колодце обнаружен труп мужчины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров

Москва, все новости

В мире /

В Грузии разрешили курить марихуану, на очереди – легализация героина

Американских журналистов «отзеркалили»: больше не пустят в Госдуму

Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции

Крупная «тюремная» афера в Подмосковье: подменили 40 тонн говядины

Скандалы и происшествия /

Изъятого у Захарченко имущества оказалось больше, чем за 4 года конфискаций в судах

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости