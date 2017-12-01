Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции

В подмосковной Люберецкой районной больнице №2 при оказании медицинской помощи скончалась 4-месячная девочка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту ее гибели организована доследственная проверка.

По данным ведомства, трагический случай произошел 19 ноября около 2 часов ночи. Малышке был сделан укол, после которого ей стало хуже. Утром того же дня девочка умерла в анестезиолого-реанимационном отделении больницы.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Ольга Ветрова

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