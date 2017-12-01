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Врачебная ошибка: в Подмосковье возбуждено дело о гибели новорожденного

Врачебная ошибка: в Подмосковье возбуждено дело о гибели новорожденного

В подмосковном Луховицком районе возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности» новорожденному, который погиб 1 июня из-за врачебной ошибки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, 16 мая в ГБУЗ «Зарайской ЦРБ» при приеме родов у 24-летней девушки сотрудники больницы «ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности». В результате у ребенка возникли асфиксия, легочное кровотечение, внутриутробная пневмония и поражение центральной нервной системы и 1 июня он скончался в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медкарты, а также собран материал и должностные инструкции на врачей и медработников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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