Врачебная ошибка: в Подмосковье возбуждено дело о гибели новорожденного

В подмосковном Луховицком районе возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности» новорожденному, который погиб 1 июня из-за врачебной ошибки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, 16 мая в ГБУЗ «Зарайской ЦРБ» при приеме родов у 24-летней девушки сотрудники больницы «ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности». В результате у ребенка возникли асфиксия, легочное кровотечение, внутриутробная пневмония и поражение центральной нервной системы и 1 июня он скончался в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медкарты, а также собран материал и должностные инструкции на врачей и медработников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

В Грузии разрешили курить марихуану, на очереди – легализация героина. / Американских журналистов «отзеркалили»: больше не пустят в Госдуму. / Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»