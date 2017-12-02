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Суббота, 2 декабря 2017, 15:57 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорел плавучий ресторан

Крупный пожар в Подмосковье: сгорел плавучий ресторан

Сегодня утром в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорел плавучий ресторан. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Сообщение о ЧП в доме №1 на Адмиральской улице поступило в 06:00. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит очаговое горение по всей площади. В 07:16 пожарные потушили открытый огонь, а в 9:00 пожар был ликвидирован.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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