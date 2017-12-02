Королёвские полицейские уличены в массовых поборах: довели до акта самосожжения

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников полиции подмосковного Королёва за превышение должностных полномочий (п. «а» «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, «стражи порядка» уличены в поборах, которые они осуществляли почти два года. В результате такого давления один из предпринимателей совершил акт самосожжения.

Следствием установлено, что с 24 ноября 2015 по 21 ноября 2017 года старший инспектор группы по исполнению административного законодательства и неустановленные сотрудники УМВД России по городскому округу Королёв требовали от продавцов материальные и иные ценности за непринятие мер по пресечению несанкционированной торговли. При этом в случае невыполнения их требований полицейские угрожали совершить поджог торговых точек.

В СКР уточнили, что 20 ноября нынешнего года в районе железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» в Королёве один из сотрудников полиции облил неустановленным веществом автомобиль продавца с находящейся в нем продукцией. Утром 21 ноября на улице Грабина потерпевший встретился с неустановленным сотрудником полиции, который начал высказывать в адрес мужчины угрозы, а также обещал причинить ущерб его имуществу.

«В результате преступных действий сотрудников полиции мужчина совершил акт самосожжения и был госпитализирован», – говорится в сообщении следственного ведомства.

В СКР уточнили, что в ходе расследования один из сотрудников полиции, который долгое время терроризировал продавцов торговых рядов с целью материального обогащения, был изобличён и задержан. Мужчине предъявлено обвинение и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются лица из числа сотрудников УМВД России по г.о. Королев причастные к данному преступлению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.17

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