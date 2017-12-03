В московском парке обнаружен труп молодого человека с полиэтиленовой пленкой на голове

В московском парке обнаружен труп 21-летнего молодого человека, голова которого была обмотана полиэтиленовой пленкой и прозрачным скотчем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, при визуальном осмотре на теле парня каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.17

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