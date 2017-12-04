Житель РФ, решивший стать украинским экстремистом, заочно арестован

Гражданин России Александр Валов, вступивший в ряды запрещенного в РФ украинского «Правого сектора», арестован заочно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Валов покинул Россию не позднее 2014 года и уехал на Украину, где систематически участвовал в общественно-массовых мероприятиях экстремистской организации, вел их видео- и фотосъемку, а также «распространял в Интернете сведения об этом, пропагандируя экстремистскую деятельность».

Против Валова, который придерживается радикальных взглядов, а также идей фашизма и национализма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

У следствия также есть информация, что сейчас Валов за денежное вознаграждение участвует в боевых действиях на юго-востоке Украины . В связи с этим его действия будут дополнительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о наемничестве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

В Москве буран: отменены авиарейсы, город стоит в пробках. / Ученые: Раннее облысение и седина сулят серьезные проблемы со здоровьем. / Авиакомпании обяжут в случае задержки рейса возвращать деньги за билет прямо в аэропорту. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»