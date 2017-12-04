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Понедельник, 4 декабря 2017, 12:05 мск

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Трагедия на дороге: на пешеходном переходе пьяный водитель сбил семью, 3-летний ребенок погиб

Трагедия на дороге: на пешеходном переходе пьяный водитель сбил семью, 3-летний ребенок погиб

В Москве 31-летний пьяный водитель на пешеходном переходе сбил семейную пару с ребенком. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, 3-летний малыш скончался.

По данным полиции, ЧП произошло на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемый, находясь в автомобиле «Шкода Октавия», совершил наезд на семью, переходившую дорогу на разрешённый сигнал светофора. Пострадавшие 29-летние супруги и их сын были доставлены в больницу, однако ребенок умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В настоящий момент подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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