В Москве закрыта «кокаиновая дорожка»: контрабандисты задержаны

В Москве пресечена деятельность группы, занимавшейся контрабандой кокаина. Задержаны четверо подозреваемых, в том числе организатор банды. Ими оказались трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и один житель столицы – в возрасте от 31 до 38 лет.

Ранее в полицию поступило сообщение из морга в Западном округе о том, что при вскрытии тела умершего – приезжего – нашли восемь контейнеров полимерного материала с веществом неизвестного происхождения. Как позже выяснилось, это был кокаин весом около 80 граммов. Полицейские установили, что скончавшийся мужчина прибыл в столицу с братом в качестве курьера-перевозчика наркотиков.

Кроме того, еще двоих иностранцев задержали при попытке купить 1 кг кокаина. У одного из них было изъято 8 патронов, относящихся к боеприпасам для гражданского нарезного спортивного огнестрельного оружия. Общая масса изъятого наркотика составила около 3,5 кг.

Как отмечают в МВД, таким образом удалось перекрыть канал наркотиков из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье.

Всем задержанным предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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