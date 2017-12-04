российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 декабря 2017, 15:14 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

В Подмосковье пьяный мужчина набросился с ножом на врача «скорой помощи»

В Подмосковье пьяный мужчина набросился с ножом на врача «скорой помощи»

В подмосковном Дмитровском районе пьяный мужчина угрожал убийством врачу «скорой помощи», прибывшему по вызову к его жене. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, с заявлением о покушении на свою жизнь в полицию обратился медработник одной из больниц города.

Как выяснилось, в минувшую субботу медик в составе бригады «скорой помощи» приехал к местной жительнице. Однако в квартире мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал ножом угрожать врачу.

Против него возбуждено уголовное дело по предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

Участников аварийного запуска ракеты «Союз 2.1б» собирались наградить. / В Москве закрыта «кокаиновая дорожка»: контрабандисты задержаны. / Трагедия на дороге: на пешеходном переходе пьяный водитель сбил семью, 3-летний ребенок погиб. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Королёвские полицейские уличены в массовых поборах: довели до акта самосожжения

Крупный пожар в Подмосковье: сгорел плавучий ресторан

Врачебная ошибка: в Подмосковье возбуждено дело о гибели новорожденного

Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции

Крупная «тюремная» афера в Подмосковье: подменили 40 тонн говядины

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 85 млн рублей

В Подмосковье гендиректор ООО «Доргео» задолжал работникам более 32 млн рублей зарплаты

В Подмосковье электричка сбила насмерть 14-летнюю девочку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров

Москва, все новости

Киев при поддержке США готовит тотальную блокаду Донбасса

Финансы /

Дед Мороз планирует выпустить собственную криптовалюту

Технологии /

Новая iOS вызвала очередной сбой в iPhone X

В России планомерно убивают бесплатную медицину

Наука /

На Землю обрушится метеоритный дождь

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости