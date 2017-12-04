В Подмосковье пьяный мужчина набросился с ножом на врача «скорой помощи»

В подмосковном Дмитровском районе пьяный мужчина угрожал убийством врачу «скорой помощи», прибывшему по вызову к его жене. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, с заявлением о покушении на свою жизнь в полицию обратился медработник одной из больниц города.

Как выяснилось, в минувшую субботу медик в составе бригады «скорой помощи» приехал к местной жительнице. Однако в квартире мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал ножом угрожать врачу.

Против него возбуждено уголовное дело по предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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