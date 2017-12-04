Дело Улюкаева: Экс-министр попросил суд снять с него обвинения … и проверить Сечина и Феоктистова на провокацию

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев попросил снять с себя обвинения во взяточничестве и провести проверку в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на предмет провокации и ложного доноса. Об этом экс-министр сказал сегодня, выступая сегодня в Замосковрецком суде Москвы, где слушается его дело.

«Я прошу суд вынести мне оправдательный приговор. Прошу передать в СК РФ материалы для изучения провокации, организованной Сечиным и Феоктистовым в отношении меня», – сказал Улюкаев.

Он подчеркнул, что Сечин настойчиво звал его в гости с 14 ноября, и экс-глава МЭР вынужден был согласиться поскольку это глава крупнейшей нефтяной компании России. «Не сразу осознаешь смысл такого рода странностей», – добавил обвиняемый, слова которого цитирует «Русская служба Би-Би-Си».

Улюкаев также выразил уверенность, что «провокация» против него была организована из корыстных побуждений.

«По распоряжению правительства инвесторы должны были заплатить 710 млрд рублей за акции «Роснефти». Однако после моего ареста фактически была заплачена другая сумма. Видимо, удалось ввести в заблуждение руководство правительства. Было принято решение, что на 18 млрд рублей меньше будет заплачено. 18 млрд рублей – примерно четверть всех расходов на культуру. Вся структура приватизации настолько непрозрачна и сомнительна, что решили устранить возможного критика сделки», – заявил экс-министр.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня в ходе прения сторон гособвинение потребовало приговорить бывшего главу МЭР к 10 годам строгого режима, с учетом времени, которое он уже провел под домашним арестом во время следствия и суда, и взыскать с него штраф в размере 500 млн рублей.

Также прокуратура просит запретить подсудимому в течение 10 лет занимать государственные и муниципальные должности и лишить его государственных наград и звания заслуженного экономиста.

По словам прокурора Бориса Непорожного, вина Улюкаева в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина доказана в ходе судебного процесса.

В ходе разбирательства было достоверно установлено, что находясь на саммите БРИКС в Гоа во время игры в бильярд «Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину сумму взятки» за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефть» приобрести 50,08% «Башнефти».

Версия Улюкаева, согласно которой он стал жертвой провокации и оговора со стороны Сечина, не выдерживает критики, считает Непорожный.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино.

В ходе судебного заседания 27 ноября подсудимый обвинил руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в оговоре. По утверждению Улюкаева, Сечин, дав ложные показания, преследовал цель оговорить его. Экс-министр уверяет, что никогда не требовал у главы «Роснефти» взятку и «никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение».

Отметим, что показания главного свидетеля по делу Улюкаева, руководителя «Роснефти», в суде так и не прозвучали. Сечина четыре раза вызывали в суд, но все четыре раза игнорировал процесс, ссылаясь на плотный график. Ожидается, что приговор экс-министру будет оглашен на следующей неделе.

Москва, Мария Вяткина

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