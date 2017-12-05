Бывший хозяин «Черкизона» Тельман Исмаилов стал фигурантом дела об убийстве

Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, преступление было совершено в Москве 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе.

По версии ведомства, именно Исмаилов был организатором расправы над двумя предпринимателями – Владимиром Савкиным и Юрием Брылевым. Он разработал план убийства вместе с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем стал Мехман Керимов, который из пистолета расстрелял бизнесменов в салоне автомобиля. Затем, согласно договоренности соучастников преступления, Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления. Соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие преступления.

Сообщается, что сейчас Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей, а Тельман и Вагиф Исмаиловы арестованы заочно.

В Генпрокуратуру направлены материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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