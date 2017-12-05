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Вторник, 5 декабря 2017, 13:17 мск

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В Москве завелись оконные «снайперы»: обстреливают окна жилых домов

В Москве завелись оконные «снайперы»: обстреливают окна жилых домов

Жители юго-востока Москвы сообщили в полицию об обстрелах из пневматики окон своих квартир. Неизвестные на протяжении двух недель периодически атакуют нижние этажи на 8-й и 11-й улице Текстильщиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, злоумышленники совершают иногда по одному, иногда по несколько выстрелов в стекла, а затем скрываются. По всей видимости, они используют достаточно мощное пневматическое оружие – в некоторых квартирах пробиты двойные стеклопакеты.

Полиция проводит проверку, изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Не исключено, что обстрелу также подвергались окна других домов.

Москва, Ольга Ветрова

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