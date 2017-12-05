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Вторник, 5 декабря 2017, 19:00 мск

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В Москве задержан 23-летний пособник террористов

В Москве задержан 23-летний пособник террористов

В Москве по подозрению в пособничестве террористам задержан 23-летний молодой человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина с февраля 2016 года занимался вербовкой уроженцев Средней Азии в ряды незаконных террористических вооруженных формирований для боевых действий в Сирии.

В ведомстве уточнили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).

Как предполагается, в ближайшее время следователи предъявят фигуранту обвинение и ему будет избрана мера пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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