Глава подмосковной Власихи оказалась фигурантом уголовного дела

Против главы подмосковного городского округа Власиха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 19 декабря 2011 года администрацией городского округа Власиха на основании муниципального контракта на строительство детского дошкольного учреждения для выполнения работ было привлечено общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Строй». При этом цена контракта составила более 140 млн рублей.

В последствии часть денег (134 млн рублей) были перечислены на счет ООО «Фаворит Строй», с которым 18 февраля 2014 года в связи с невыполнением работ в полном объеме, контракт был расторгнут.

По версии следствия, в декабре 2013 года женщина, заведомо зная, что работы по строительству детского дошкольного учреждения не завершены, находясь в здании Администрации городского округа Власиха, руководствуясь личными интересами, потребовала от руководителя администрации городского округа Власиха оформление справок о стоимости выполненных работ, разрешения на ввод и эксплуатацию, а также потребовала от директора МУП «Власиха Электросеть» завершить строительные работы силами и средствами этого предприятия, а в последствии отчиталась в Министерство строительного комплекса Московской области о завершении строительства дошкольного учреждения и полной его готовности к вводу в эксплуатацию.

В результате преступных действий женщины, завершение строительства вынужденно осуществлялось силами и средствами МУП «Власиха Электросеть», что негативно отразилось на его финансовом положении.

Имя фигуранта не сообщается. В настоящее время Власиху возглавляет Ольга Агафонова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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