АФК «Система»: «Роснефть» хочет вернуть свои деньги за «Башнефть»

Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система» считает новые претензии «Роснефти», подавшей иск с требованием заплатить более 131 млрд рублей, незаконными и необоснованными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении АФК.

В корпорации также отметили, что на данный момент АФК «Система» не получила искового заявления НК «Роснефть» и АНК «Башнефть».

Комментируя ситуацию, официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил РБК, что «никаких переговоров между «Роснефтью» и АФК «Система» не было, были только ультимативные требования истцов выплатить всю сумму в полном объеме, что, конечно, сложно назвать конструктивно позицией и готовностью к мировому соглашению».

По его оценке, «штампуя необоснованные многомиллиардные иски, «Роснефть» просто пытается компенсировать свои затраты на «Башнефть», то есть, фактически получить актив бесплатно, за счет АФК «Система».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к АФК «Система» на 131 млрд. рублей. «Роснефть» пояснила, что иск «логично вытекает» из решения Арбитражного суда Башкирии, который постановил, что АФК «Система», владевшая «Башнефтью» ранее, нанесла этой компании ущерб при реорганизации в 2014 году. Суд предписал «Системе» выплатить «Роснефти» 136 млрд рублей.

Сумма нового иска на 131 млрд рублей соответствует сумме дивидендов, выведенных «Системой» из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов, считают в «Роснефти».

В сообщении «Роснефти» о новом иске также говорилось, что компания предприняла «все возможные усилия» для достижения мирового соглашения и привлекла в качестве посредника в переговорах Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Между тем совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал действия «Роснефти» «акцией устрашения».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.17

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