Путин: Нарушений закона в неявке Сечина на суд нет, но он мог бы прийти

Президент России Владимир Путин считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин мог бы прийти в суд на процесс по делу о взятке, которую получил экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, но не видит нарушения закона в неявке топ-менеджера нефтяной компании.

Вопрос президенту в ходе большой пресс-конференции задала журналист радио «Эхо Москвы» Татьяна Фелгенгауэр. Она напомнила, что Олег Навальный находится в колонии, Кирилл Серебренников помещен под домашний арест, Андрей Турчак до сих пор не допрошен по делу об избиении Олега Кашина, а Игорь Сечин игнорирует повестки в суд. «О каком верховенстве права мы можем говорить, если в нашем государстве существуют разные правовые реальности?», – поинтересовалась журналистка.

«Что касается Сечина и его явки в суд: если здесь есть какое-то нарушение закона, закон должен соответствующим образом отреагировать. Но, насколько я себе это представляю, закон здесь ни в чем не нарушен. Что касается тех дел, о которых вы сказали и людей, которые по вашему мнению, незаконно находятся в заключении. Это только ваше мнение», – заявил Путин.

Как писал «Новый День», глава «Роснефти» Игорь Сечин четырежды не явился в суд в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева. Экс-министра обвиняют в получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%. Улюкаев свою вину отрицает, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» Сечина и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым.

Москва, Иван Гридин

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