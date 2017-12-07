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Четверг, 7 декабря 2017, 14:41 мск

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«Простите меня, люди...» Улюкаев выступил с последним словом

«Простите меня, люди...» Улюкаев выступил с последним словом
Фото kremlin.ru

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении крупной взятки, в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы вдруг вспомнил о людях и пообещал до конца жизни отстаивать их интересы. Об этом он заявил в своем последнем слове.

Как считает экс-министр, ни одно свидетельство не содержит доказательств в вымогательстве им взятки. Он заявил, что его вина – «не в том, о чем говорят гособвинители», а «в другом».

«Я виновен в том, что шел на компромиссы, крутился в каком-то бессмысленном хороводе, пытался выстраивать отношения, лицемерить. Оказавшись здесь, я понял, как тяжело живут люди. Простите меня, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год. Остаток жизни я проведу в отстаивании ваших интересов», – пообещал экс-министр.

Он назвал рассмотрение дела странным, а главу «Роснефти» Игоря Сечина – «мнимым свидетелем», передает «Коммерсантъ».

Кроме того, Улюкаев поинтересовался, откуда взялись 2 млн долларов для оперативного эксперимента и высказал предположение, что эти деньги – свидетельство наличия в «Роснефти» черной кассы и незаконного обналичивания средств.

Оглашение приговора Улюкаеву назначено на 15 декабря на 10:00. Ранее прокурор потребовал для него 10 лет колонии строгого режима, а также лишения классного чина и госнаград.

Как сообщал «Новый День», Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. По версии следствия, Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино.

Москва, Ольга Ветрова

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