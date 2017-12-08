«Роснефть» получила иск почти на 330,5 млрд рублей

Корпоративная война «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным и АФК «Система» Владимира Евтушенкова перешла в новую фазу. Крупнейшей российской нефтяной компании и «Башнефти» предъявлен иск почти на 330,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба финансовой корпорации.

«Корпорация подала иск в Арбитражный суд города Москвы к НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330 448 787 336 рублей», – говорится в сообщении АФК «Система».

В пресс-службе корпорации отметили, что «в течение 2017 года НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения Корпорации до банкротства, нанесения ущерба Корпорации, ее акционерам и кредиторам».

«В этой связи АФК «Система» «вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов Корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба», – подчеркивается в сообщении.

В то же время АФК «Система» подтверждает неоднократно заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом.

Как сообщал «Новый День», накануне «Роснефть» сообщила, что совместно с «Башнефтью» направила иск в Арбитражный суд Башкортостана иск к АФК «Система» на 131 млрд. рублей. «Роснефть» пояснила, что иск «логично вытекает» из решения Арбитражного суда Башкирии, который постановил, что АФК «Система», владевшая «Башнефтью» ранее, нанесла этой компании ущерб при реорганизации в 2014 году. Суд предписал «Системе» выплатить «Роснефти» 136 млрд рублей.

Сумма нового иска на 131 млрд рублей соответствует сумме дивидендов, выведенных «Системой» из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов, считают в «Роснефти».

Между тем совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал действия «Роснефти» «акцией устрашения».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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