Бывшая жена Армена Джигарханяна стала фигуранткой уголовного дела о прослушке

Бывшей супруге народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлено официальное обвинение в нарушении частной жизни. Об этом сообщил адвокат актера Евгений Парфенов.

По его словам, обвинение экс-супруге актера было предъявлено еще 5 декабря в ходе допроса. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде, передает «Интерфакс».

Как пояснил Парфенов, суть обвинения заключается в том, что Цымбалюк-Романовская с помощью скрытых камер снимала своего супруга, а потом выкладывала этот материал в СМИ. Кроме этого представитель Джигарханяна отметил, что бывшую супругу актера также подозревают в мошенничестве и похищении документа.

«В настоящее время следователи проводят проверки по этому поводу», – сказал адвокат.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 15 ноября после обнаружения в кабинете Джигарханяна подслушивающей аппаратуры, было возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений»).

Напомним, в октябре Джигарханян оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли».

В конце октября Джигарханян также подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его паспорт. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.12.17

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