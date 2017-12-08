В Москве автобус врезался в мусоровоз: есть пострадавшие

Рейсовый автобус с пассажирами и мусоровоз столкнулись на северо-востоке Москвы. ДТП произошло у дома №136 на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что автобус, в котором ехало 30 человек, двигался в сторону области. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, находившихся в мусоровозе.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.12.17

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