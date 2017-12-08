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Пятница, 8 декабря 2017, 11:30 мск

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В Москве мальчик-инвалид выпал из автобуса

В Москве мальчик-инвалид выпал из автобуса

В Москве 14-летний мальчик-инвалид выпал из открытой двери автобуса. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем недалеко от Литовского бульвара. О произошедшем сообщил один из интернет-сайтов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается. Что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что подросток упал из-за плохого самочувствия, но не пострадал.

Москва, Мария Вяткина

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