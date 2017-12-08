ЧП в Домодедове: обрушилась стена магазина «Магнит»

Сегодня ночью в подмосковном Домодедове обрушилась стена магазина «Магнит». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Ломоносова, дом №16а. Там обрушилась кирпичная стена на площади 50 квадратных метров. Пожара не последовало, пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекались 28 человек и девять единиц техники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

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