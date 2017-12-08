Крупный пожар в Подмосковье: сгорел еще один торговый центр

В подмосковном Одинцовском районе произошел крупный пожар в одном из местных торговых центров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным спасателей, информация о пожаре в деревне Кобяково на Центральной улице поступила сегодня в 7:05 утра. Очаг возгорания находился на 3 этаже, площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

В 7:46 пожарным удалось локализовать пламя на площади 600 квадратных метров. В 8:05 было ликвидировано открытое горение.

В настоящий момент о пострадавших не сообщается. По данным МЧС, в здании не было людей.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 59 человек, 16 единиц техники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

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