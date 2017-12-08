После пожара в подмосковном ТЦ, где погибли люди, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в Раменском районе Подмосковья, где в результате ЧП погибли три человека. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется в рамках статьи УК РФ «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным МЧС, сообщение о возгорании в торговом центре «Аист» поступило сегодня в 9:05. В 10:15 пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован.

По данным СМИ, в результате ЧП погибли три человека, один пострадал, а 10 удалось эвакуировать.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

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