В Подмосковье задержан бизнесмен: отвечал за противопожарную безопасность в сгоревшем торговом центре

В Подмосковье задержан 38-летний индивидуальный предприниматель, который является арендатором нежилых помещений в торговом центре «Аист» в Раменском районе, где сегодня произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на бизнесмена были возложены обязанности по соблюдению противопожарной безопасности.

По уточненным данным следствия, утром 8 декабря на первом этаже торгового центра «Аист» на Советской улице произошло возгорание неустановленного вещества или предметов. После ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела двух неустановленных женщин и одного неустановленного мужчины, пять человек были госпитализированы в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В СКР уточнили, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначены три судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

«Роснефть» получила иск почти на 330,5 млрд рублей. / КНДР отправит на орбиту два собственных спутника. / Ляпы и небрежное обращение с цитатами: историки ополчились на парки «Россия – моя история». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»