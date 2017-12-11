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Понедельник, 11 декабря 2017, 12:06 мск

Москва

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В Москве налетчик открыл стрельбу в букмекерской конторе

В Москве налетчик открыл стрельбу в букмекерской конторе

В Москве налетчик пытался ограбить букмекерскую контору, однако сбежал ни с чем – денег в кассе не оказалось.

Нападение было совершено накануне на северо-востоке столицы, в доме №12, корпус 1 на улице Генерала Белобородова. Как установили полицейские, неизвестный в балаклаве, угрожая предметом, похожим на пистолет, вошел в помещение и потребовал передать ему деньги. Узнав, что в конторе их нет, злоумышленник, разозлившись, открыл стрельбу, после чего скрылся, передает РИАМО со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Ведется розыск преступника.

Москва, Ольга Ветрова

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