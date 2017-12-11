В Москве похитители шампуня устроили стрельбу

В Москве трое молодых людей в возрасте от 23 и 25 лет выстрелили в охранника из самодельного пистолета за то, что он не дал им украсть шампунь. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло в магазине на 15-ой Парковой улице. Задержанные пришли в супермаркет, чтобы украсть шампунь, однако охранник не позволил им этого сделать.

Молодые люди не простили это своему «обидчику» и спустя несколько дней вернулись к месту несостоявшейся кражи и два раза выстрелили в охранника.

У них был изъят предмет, похожий на сигнальный пистолет, переделанный под травматический. В настоящее время оружие направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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