В Москве задержан таксист-частник: заподозрен в изнасиловании и грабеже

В Москве задержан 35-летний таксист-частник по обвинению в изнасиловании и попытке совершения аналогичного преступления. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2017 года мужчина, который занимался частным извозом, изнасиловал в машине, припаркованной недалеко от Павелецкого вокзала, 28-летнюю девушку, угрожая ей убийством. После этого, он похитил у потерпевшей принадлежащее ей имущество на сумму более 40 тысяч рублей.

В рамках расследования этого преступления было установлено, что в декабре он попытался совершить подобное преступление. В автомобиле вблизи проезда Жукова он совершил покушение на изнасилование 28-летней девушки. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла сбежать.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 («Изнасилование, сопряженное с угрозой убийства»), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия»).

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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