В Подмосковье высокопоставленный сотрудник антикоррупционного отдела МВД попался на крупной взятке

В Подмосковье при получении взятки с поличным задержан сотрудник полиции из мытищинского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данному факту организована служебная проверка. Предполагается, что по результатам проверки сотрудник будет уволен из органов «по отрицательным мотивам» и привлечен к ответственности.

Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители подозреваемого.

Как уточняет «Московский комсомолец» по подозрению во взяточничестве на 9 млн рублей задержан начальник ОЭБиПК МУ МВД России «Мытищинское» полковник Сергей Сысоев. Сообщается, что за эту сумму он обещал обвиняемому по делу о вымогательстве переквалификацию на более мягкую статью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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