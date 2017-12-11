ЧП в Москве: женщина с двумя детьми упали в реку

Мать с двумя детьми упали в Москву-реку. Операцию по их спасению провели сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Инцидент произошел на пристани «Фили», передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На глазах дежурного наблюдателя в воду упали двое детей – девочка трех лет и мальчик шести, а за ними следом в воду прыгнула их мать 30 лет. На место происшествия по тревоге тут же вышел катер и доставил на берег всех спасенных.

Женщине и детям оказала помощь бригада «скорой помощи».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.12.17

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