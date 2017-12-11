В Подмосковье полицейский попался на вымогательстве взятки

В Подмосковье задержан полицейский, вымогавший взятку за нарушение правил дорожного движения. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет об указании в протоколе ложных сведений, «которые в последующем могли способствовать освобождению водителя от уголовной ответственности».

По данным ведомства, 5 декабря следователь СУ МУ МВД России «Мытищинское» прямо в служебном кабинете получил 200 тысяч рублей «за совершение незаконных действий по материалу процессуальной проверки по факту ДТП, произошедшему 15 августа 2016 года».

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Сотрудник полиции полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. «Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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