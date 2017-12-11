Дышите глубже: концентрация сероводорода вблизи полигона «Кучино» превысила норму почти в 3 раза

В подмосковной Балашихе вблизи полигона закрытого твердых бытовых отходов «Кучино» вновь оказались превышены предельно допустимые концентрации сероводорода – в 1,2 – 2,9 раза. Показатели были зафиксированы на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг», информирует МЧС России.

Сообщается, что с 8 декабря от жителей Москвы, а также подмосковных Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи – поступают жалобы на запах сероводорода в воздухе.

В связи с этим в круглосуточном режиме организована работа 24 оперативных групп МЧС России и 12 передвижных лабораторий – ГУ МЧС России по Москве и Московской области, ЦСООР «Лидер» и Роспотребнадзора. Специалисты проводят непрерывный мониторинг экологической обстановки 56 стационарными постами «Мосэкомониторинга».

За сутки в местах предполагаемых источников загрязнения – мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора, МНПЗ, а также в прилегающем жилом секторе проведены 79 замеров. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксированы.

В ведомстве отмечают, что, по прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия» 11 декабря ветер усилится до 12 метров в секунду, что «благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе».

Как сообщал «Новый День», губернатор Андрей Воробьев пообещал президенту РФ рекультивировать «Кучино» в Балашихе всего за год. Экологи считают, что этот план реален, но для этого работы нужно вести в круглосуточном режиме и затратить миллиарды рублей. Впрочем, только на подготовку проектной документации может потребоваться до года.

Напомним, полигон стал известен на всю страну после того, как во время «прямой линии» президента РФ жители Балашихи пожаловались, что вынуждены более 50 лет жить рядом со свалкой. Свалку закрыли, однако это «прорвало мусорную оборону области» и вызвало массовый протест в других районах Подмосковья, где в результате непродуманных действий властей обострилась проблема с несанкционированными свалками – отходы стали выгружать вдоль дорог, в том числе в лесах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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