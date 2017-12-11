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Понедельник, 11 декабря 2017, 18:19 мск

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В Подмосковье врачи решили не лечить ветерана Великой отечественной войны: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье врачи решили не лечить ветерана Великой отечественной войны: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в связи с неоказанием медицинской помощи 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, с 21 по 27 октября мужчина неоднократно обращался в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» в связи с имевшимся у него заболеванием. Хотя состояние его здоровья продолжало ухудшаться, сотрудники больницы не предприняли меры к своевременной госпитализации в стационар.

27 октября ветеран был доставлен на «скорой» в отделение сосудистой хирургии ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» филиал № 1 «Первая больница». Однако слишком поздно – из-за «ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей» мужчина умер в анестезиолого-реанимационном отделении.

По делу назначена судебная экспертиза, проведена выемка медицинской документации, изучаются должностные инструкции и характеристики врачей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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