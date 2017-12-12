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Вторник, 12 декабря 2017, 11:34 мск

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В Москве уголовное дело о туристическом мошенничестве дошло до суда

В Москве уголовное дело о туристическом мошенничестве дошло до суда

В Москве направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере туристических услуг. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, аферисты продавали «липовые» турпутевки и авиабилеты, в результате чего пострадали 51 человек, а сумма ущерба превысила 5 млн рублей.

По данным полиции, аферисты орудовали с марта 2015 по декабрь 2016 года: от имени коммерческой организации заключали договоры о бронировании туристических услуг и получали деньги в качестве оплаты путевки. Однако на счета туроператоров средства не поступали – мошенники использовали их «по собственному усмотрению». Аналогичным образом они «продавали» и авиабилеты.

В настоящий момент один из подозреваемых заключен под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело, возбужденное по статье «мошенничество».

Материалы расследования направлены в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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