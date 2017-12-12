В Москве рухнул подъемный кран: есть жертвы

В Москве при падении подъемного крана пострадали рабочие. ЧП произошло на западе столицы в районе дома №8 на улице Академика Анохина.

Сообщается, кран высотой 20 метров рухнул на строительную бытовку, в которой находились рабочие. По данным РЕН-ТВ, в результате ЧП один человек погиб, а другой получил травмы. Между тем, РИА «Новости» сообщает о двух госпитализированных рабочих.

Сотрудники МЧС выезжали на место ЧП, однако их помощь не понадобилась.

Обстоятельства и причины падения крана выясняются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.12.17

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