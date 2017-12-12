российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 декабря 2017, 15:05 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве рухнул подъемный кран: есть жертвы

В Москве рухнул подъемный кран: есть жертвы

В Москве при падении подъемного крана пострадали рабочие. ЧП произошло на западе столицы в районе дома №8 на улице Академика Анохина.

Сообщается, кран высотой 20 метров рухнул на строительную бытовку, в которой находились рабочие. По данным РЕН-ТВ, в результате ЧП один человек погиб, а другой получил травмы. Между тем, РИА «Новости» сообщает о двух госпитализированных рабочих.

Сотрудники МЧС выезжали на место ЧП, однако их помощь не понадобилась.

Обстоятельства и причины падения крана выясняются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.12.17

Российских школьников будут обучать семейному счастью. / ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 59 рублей. / Предвыборная зачистка: Генпрокуратура ограничила доступ к 11 сайтам вражеских организаций. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

ФСБ предотвратила новогодние теракты

В Москве уголовное дело о туристическом мошенничестве дошло до суда

ЧП в Москве: женщина с двумя детьми упали в реку

В Москве задержан таксист-частник: заподозрен в изнасиловании и грабеже

В Москве похитители шампуня устроили стрельбу

В Москве налетчик открыл стрельбу в букмекерской конторе

В Москве мальчик-инвалид выпал из автобуса

В Москве автобус врезался в мусоровоз: есть пострадавшие

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров